Rehabilitación de entrada a SCLC costó 55 mdp

La rehabilitación de la entrada a San Cristóbal, que contará con una rotonda que provocó críticas ciudadanas, tuvo un costo de más de 55 millones de pesos, así lo informó la presidenta municipal Fabiola Ricci, quien detalló que el costo fue asumido por la empresa concesionada de la carretera que conecta con Tuxtla Gutiérrez.

Después de casi dos meses de construcción, este lunes se reabrió la vía que ahora contará con una rotonda. La edil argumentó que, por la propia “naturaleza” de este tipo de infraestructura, no se instalaron semáforos.

Por lo mismo, exhortaron a los automovilistas a respetar la señalización, realizar las incorporaciones a baja velocidad y atender las indicaciones de tránsito. Agregaron que durante los primeros días habrá personal de Tránsito y Policía Municipal para orientar a conductores y visitantes.

Circulación

Por su parte, el director de Tránsito Municipal, César Domínguez Gutiérrez, explicó que la rotonda contará con tres carriles de circulación, destinados a conectar con la colonia Explanada del Carmen, el Eje Vial 1 y la zona del cementerio y Eje Vial 3.

Precisó que los vehículos que circulen dentro de la rotonda tendrán preferencia, por lo que quienes pretendan incorporarse deberán reducir la velocidad y ceder el paso.

Cabe señalar que el diseño de la rotonda elegida por la ciudadanía, y que mereció críticas incluso por parte del exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Alberto Ruiz Cacho, aún no se ha empezado a construir.