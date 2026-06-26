Rehabilitan drenaje sanitario en Albania Alta

Como parte de la atención integral al sistema de drenaje en la capital, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, en compañía de vecinas y vecinos, puso en marcha los trabajos de rehabilitación en las calles Tulipanes y Río Gardenias, en la colonia Albania Alta, donde la tubería, como en otras partes de la ciudad, ya concluyó su vida útil.

Acciones

Al informar que se rehabilitarán más de 160 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de diámetro, seis pozos de visita, 25 descargas domiciliarias, entre otras acciones, el alcalde capitalino destacó que esta tubería tenía más de 40 años sin ser cambiada, por lo que era necesaria su intervención, para brindar un mejor servicio a las familias de zona.

Esta obra se suma a las rehabilitaciones que se realizan en Jardines del Pedregal, barrio San Roque, barrio Niño de Atocha, fraccionamiento Primavera, Infonavit Grijalva, entre otros puntos de la ciudad, como parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura sanitaria, prevenir afectaciones y mejorar la calidad de los servicios públicos en beneficio de las familias tuxtlecas.