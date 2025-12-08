Rehabilitan drenaje y pavimento en la Fetse 2000

En representación de la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, el síndico Jorge Alejandro Ruiz Hernández, acompañado del regidor Sergio Natarén Gutiérrez y habitantes de la colonia Fetse 2000, inauguró la rehabilitación de la calle Hueytzacatlán en San Cristóbal de Las Casas.

Durante el acto, destacó que esta obra simboliza un avance significativo para las familias de la zona, al garantizar servicios dignos y confiables.

La intervención incluyó la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Hueytzacatlán, en beneficio directo de más de 750 personas. Con una inversión superior a los dos millones de pesos (mdp), se instalaron 46 metros de tubería de PVC de 10 pulgadas, además de mil 115 metros cuadrados (m²) de pavimento, 263 metros lineales de guarnición y 238 m² de banqueta. Los trabajos se desarrollaron durante tres meses, con el objetivo de eliminar filtraciones, malos olores y riesgos sanitarios.

Infraestructura social

El Ayuntamiento reconoció el papel del comité de obra por su participación y vigilancia durante todo el proceso. Señalaron que la infraestructura social, aunque no siempre es visible, mejora de forma directa la salud, seguridad y calidad de vida de las familias.

Hizo un llamado a los vecinos para mantener en buen estado el drenaje y el pavimento, con el fin de prolongar la vida útil de la obra.

En su intervención, Adrián Eduardo Martínez Montejo, representante de los vecinos, agradeció al Ayuntamiento por resolver un problema de años y por responder con hechos y no con palabras. Afirmó que esta obra representa una semilla de desarrollo para la colonia y expresó confianza en que, con el liderazgo municipal, continuarán avanzando en la atención de las necesidades del fraccionamiento.