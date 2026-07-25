Rehabilitan las vías principales de Teopisca

Iniciaron este viernes los trabajos de reencarpetamiento de las dos principales calles y avenidas de la ciudad de Teopisca, obras que son ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal.

Esta obra es una de las más importantes y demandadas por los teopisquenses, que se logró gracias al respaldo del Gobierno del Estado.

Lo anterior con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura vial, mejorar la movilidad, brindar mayor fluidez al tránsito vehicular y ofrecer una mejor imagen urbana para beneficio de las y los teopisquenses y visitantes que acuden los fines de semana a degustar de su rica gastronomía.

Llamado

La autoridad solicitó la comprensión de la población, así como de automovilistas, transportistas y usuarios de estas vialidades, por las molestias temporales que pudieran presentarse durante el desarrollo de la obra.

Exhortó a respetar la señalización, utilizar las vías alternas que sean habilitadas y atender en todo momento las indicaciones del personal de la Coordinación de Vialidad, con el propósito de evitar congestionamientos y garantizar la seguridad de peatones y conductores.