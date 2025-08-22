Rehabilitan libramiento Sur de Tapachula

El gobierno del estado realiza los trabajos de bacheo sobre el libramiento Sur de Tapachula y Tuxtla Chico, el cual presentaba un severo deterioro a causa de la falta de mantenimiento.

Durante meses esa importante vía de comunicación, por la que circulan habitantes de la zona, turistas, comerciantes y el transporte de carga que va a la frontera con Guatemala, permaneció sin atención a pesar de las demandas ciudadanas.

Tramos completos de pavimento que presentaban grandes baches o hundimientos están siendo levantados para colocar nuevamente la carpeta asfáltica y que esta tenga durabilidad, según explicaron los trabajadores.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar constató el grave deterioro y el riesgo que representaba circular por la zona, sobre todo en el caso de vehículos pequeños, por lo que tras escuchar las demandas ciudadanas instruyó su rehabilitación.

Ante ello, se dijo que se han intensificado los trabajos, por lo que han pedido a los conductores que circulen por la vía tomen las debidas precauciones.

Integrantes del Corredor Turístico Gastronómico Izapa reconocieron que estas acciones ayudarán a la economía local, al facilitar el tránsito de visitantes, ya que anteriormente circular por el libramiento Sur era de alto riesgo.