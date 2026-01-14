Rehabilitan más de 270 calles en la ciudad

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, afirmó que el programa Calles Felices avanza con resultados visibles, pese a contar con un presupuesto menor al de administraciones anteriores, asegurando que la transformación de vialidades olvidadas por décadas es hoy una realidad impulsada por la participación ciudadana.

Se trata de una estrategia que busca devolver la paz a la ciudadanía mediante la rehabilitación y construcción de vialidades en colonias que durante años permanecieron en el abandono.

El alcalde, señaló que si bien toda ciudad enfrenta problemáticas propias de su crecimiento, lo más importante es atenderlas y ofrecer soluciones reales.

Proyecto

“La ciudadanía es el mayor juez para decidir si se hizo o no se hizo, si fue bueno, malo o regular”, afirmó.

Explicó que el proyecto prioriza las vialidades principales, zonas escolares y accesos estratégicos, aunque subrayó que son las propias colonias las que deciden qué obras se realizan.

“Cada colonia define qué se quiere hacer y el presidente acata esas decisiones”, puntualizó.

Destacó que existen calles que figuraban como pavimentadas en los mapas oficiales, pero que en la realidad permanecieron olvidadas por décadas.