Rehabilitan más de 690 metros de red sanitaria

La justicia social ha llegado a la avenida Diamante de la colonia Jardines del Pedregal, donde las y los habitantes habían esperado muchos años y hoy, con la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, ese sueño, dijeron, se está haciendo realidad.

En este marco, el alcalde capitalino destacó la importancia de esta obra que fortalecen los servicios básicos, pero sobre todo, es sinónimo de salud pública, es desarrollo y es bienestar para todas y todos.

Al refrendar el compromiso de continuar atendiendo acciones que fortalezcan la infraestructura hidráulica en la capital, Ángel Torres señaló que seguirán impulsando proyectos que reduzcan rezagos históricos y mejoren la calidad de vida de las familias capitalinas.