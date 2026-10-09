Rehabilitan módulode vigilancia en Las Granjas

El presidente Ángel Torres, junto al Secretario Óscar Alberto Aparicio Avendaño, inauguró la rehabilitación del módulo de seguridad pública en Las Granjas, con lo que se fortalecerá la atención pronta y directa a familias de 15 colonias en la zona, esto como parte de las estrategias en la materia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En este marco, el alcalde capitalino, acompañado del secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, el comisario David Hernández; y del regidor presidente de la Comisión de Seguridad, Toño Mayorga, destacó la importancia de este reforzamiento y de continuar trabajando en coordinación y unidad con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), para que juntos, dijo, logremos que Tuxtla sea la ciudad más segura del país.

En su intervención, desde el módulo de seguridad de Las Granjas, Aparicio Avendaño explicó que es un centro de mando con cámaras de videovigilancia, radios, policías, vehículos, además acciones sociales y actividades deportivas derivadas de las Jornadas por La Paz, Prevenir para el Buen Vivir.