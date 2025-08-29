Rehabilitaremos todos los espacios públicos

En el marco del Día del Abuelo y la Abuela, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y su hija Grecia Ramírez Espinoza, inauguró la primera etapa de la rehabilitación de la Casa Hogar para Personas Adultas Mayores en el municipio de La Trinitaria, que ahora cuenta con instalaciones más dignas, seguras y humanas.

El mandatario compartió la mesa con las y los residentes de este hogar, así como con las voluntarias y los voluntarios que los acompañan día a día. Entre sonrisas, abrazos y lágrimas de alegría, los presentes agradecieron la realización de un anhelo guardado por muchos años: ver transformado el espacio donde han encontrado cobijo, respeto y cariño.

En su mensaje, Eduardo Ramírez agradeció a Sofía Espinoza por su sensibilidad y el profundo amor que ha demostrado hacia las y los adultos mayores. Reconoció también la labor social que ella ha impulsado a lo largo del tiempo, recordando las visitas que juntos han realizado a distintas casas hogar, donde han conocido de cerca las necesidades de quienes ahí viven, desde bebés, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Reconocimiento

El gobernador resaltó la dedicación del personal que atiende a las y los habitantes de esta casa hogar, y reafirmó su compromiso de rehabilitar los espacios públicos destinados al cuidado de los sectores más vulnerables, con el propósito de convertirlos en hogares donde la dignidad y el bienestar sean una constante.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca expresó que esta primera etapa de rehabilitación es una muestra tangible del compromiso asumido con las y los adultos mayores de transformar este lugar en un verdadero hogar: digno, seguro y lleno de esperanza. “Aquí se sentirán vistos, escuchados y valorados. Esta obra es un homenaje vivo a quienes, con su trabajo, esfuerzo y amor, construyeron la historia de Chiapas”, afirmó.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, subrayó que se seguirá trabajando para que este espacio sea un referente de calidad en otras localidades y brinde mayor bienestar a sus residentes. “Queremos que esta sea una casa hogar reconfortante, un lugar donde les dé gusto estar”, comentó.

En representación de las y los beneficiarios, Fernando Antonio Torres Navarro agradeció la transformación de este espacio que hoy ofrece instalaciones adecuadas y de calidad para mejorar la vida diaria. “Este hogar es fruto de la sensibilidad de doña Sofía y de la generosidad del gobernador; un espíritu sensible es capaz de detectar necesidades, aunque no sé las expresen”, señaló.