Reina Roja impulsa la lucha chol actual

El Canal 22 estrenó el documental “Ancestras Capítulo 5: La Reina Roja de Palenque”, una producción que trasciende el interés arqueológico y conecta el descubrimiento histórico de 1994 con la lucha contemporánea del pueblo chol por el reconocimiento pleno de sus derechos lingüísticos y sociales.

La cinta se centra en el hallazgo de la Reina Roja, una figura maya de alto rango político cuyo descubrimiento en el Templo 13 de Palenque se dio en el mismo año del levantamiento zapatista en Chiapas.

Lejos de ser una figura secundaria, las investigaciones revelan que se trató de un personaje fundamental y activo en la consolidación de la dinastía de Palenque, una gobernante que supo navegar un panorama político complejo y competitivo.

Para las mujeres choles de hoy, este legado ancestral sirve como una fuente de inspiración. El documental da voz a poetisas, educadoras y artesanas contemporáneas que se identifican con esta “raíz” de fortaleza.

Ellas explican cómo la figura de la Reina Roja las motiva en su lucha por ser reconocidas como sujetos de derechos y dejar de ser tratadas como objetos o piezas de museo.

La lucha se manifiesta en exigencias concretas de dignidad institucional y derechos lingüísticos. Esto implica la transmisión del idioma chol en las escuelas a través de la poesía y la música.

“Ancestras Capítulo 5: La Reina Roja de Palenque” se encuentra disponible en YouTube.