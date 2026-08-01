Reinicia campaña anual de reforestación

Con el lema: “El bosque vive y el legado de Don Alex continúa y crece”, reiniciarán las actividades de la Campaña Anual de Reforestación impulsada por el Comité de Cuenca del Valle de Jovel, Tu Bosque y Ciudadanos por la Acción Territorial de la Cuenca Hidrográfica del Valle de Jovel en San Cristóbal de Las Casas.

“Después de dos semanas de espera, la lluvia nos ha dado la mejor noticia: es momento de regresar al bosque”, dieron a conocer los organizadores.

“Aunque seguimos en temporada de canícula, las precipitaciones de los últimos días han creado las condiciones ideales para continuar con nuestra 19 Campaña de Reforestación 2026”, agregaron.

El punto de reunión tendrá lugar este domingo dos de agosto, en el parque de Guadalupe de San Cristóbal a las 7:30 de la mañana, de ahí se dirigirán a las 8 a la comunidad La Milpoleta, Municipio de San Juan Chamula.

Informaron que los interesados en participar deberán llevar ropa adecuada para campo, y alimentos para compartir.

La campaña se realiza en la planta alta y media de la Cuenca Hidrográfica de San Cristóbal de Las Casas, que es de donde baja el agua a la ciudad.

Invitaron a ambientalistas y a integrantes de organizaciones con vocación ambiental a participar en la jornada de reforestación.