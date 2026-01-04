Reinician actividades en el Poder Judicial

El presidente del Poder Judicial del estado de Chiapas Juan Carlos Moreno Guillén, informó que el próximo lunes cinco de enero se reinician las actividades y términos de Ley procesales en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del estado.

Llamó a la ciudadanía y a trabajadores a retornar en calma de cara al reinicio de actividades laborales y jurisdiccionales, tras un periodo de suspensión acordado por el Consejo de la Judicatura.

Periodo

Dijo que durante el periodo de suspensión diversas guardias atendieron temas urgentes, además que él mismo, en su calidad de presidente del Poder Judicial continuó dando atención a diversas responsabilidades y participaciones en actividades coordinadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Recordó que en seguimiento al Calendario Oficial del Poder Judicial del Estado de Chiapas, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura desde el fin del año 2025, se determinó la suspensión de labores a partir de las 13:00 horas del jueves 11 de diciembre, para reiniciar actividades el día cinco de enero del 2026.

En consecuencia, no corrieron términos procesales en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del estado, quedando las guardias correspondientes.