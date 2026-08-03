Reinician campaña de reforestación en La Milpoleta

Decenas de personas reiniciaron este domingo en la comunidad de La Milpoleta la campaña de reforestación que se realizará en 15 municipios de los Altos de Chiapas, mediante la cual se tiene programado sembrar este año un millón 200 mil árboles.

Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, una de las agrupaciones impulsoras de la reforestación, explicó que la campaña lleva este año el nombre del defensor ambiental y comunicador Alejandro Ruiz Guzmán, quien falleció en diciembre pasado.

Desde las 8 de la mañana se concentraron en La Milpoleta, municipio de Chamula, colindante con San Cristóbal, decenas de personas, incluidas menores, para sembrar alrededor de 600 plantas.

Hess Poo explicó que la campaña de reforestación inició el mes pasado, pero se suspendió por la canícula. “Ya llevamos sembrados alrededor de 5 mil árboles y vamos a seguir plantando hasta octubre o noviembre si sigue lloviendo”.

Agregó que “los campesinos de la cuenca del valle de Jovel tienen ya un alto nivel de conciencia de la importancia del bosque, lo que ayuda mucho, y dentro de las modalidades ya está la reforestación como un mandato social”.

En entrevista dijo que Ruiz Guzmán, uno de los principales impulsores de las campañas de reforestación, “está en el corazón de todos los que lo conocimos”.