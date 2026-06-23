Reinician clases después de la huelga magisterial

Varias escuelas del nivel básico, principalmente del sistema federalizado, comenzaron a retomar actividades a partir de este lunes, después de la huelga de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que duró tres semanas.

La Primaria Club de Leones, al oriente de la capital chiapaneca, fue una de las que reinició clases; padres y madres de familia llevaron a sus niños y niñas a la escuela antes de las 8 de la mañana como es habitual, luego del aviso que envió la directiva.

El aviso decía que tras tres semanas de movilizaciones para exigir el cumplimiento de las demandas magisteriales y conscientes de la responsabilidad que tienen con los estudiantes, la directiva y los docentes expresaban su agradecimiento por la comprensión y paciencia.

La Secundaria “Lic. Adolfo López Mateos” también retomó actividades, aunque este plantel no participó desde el inicio en el paro de labores, pero suspendió clases debido a que presuntamente miembros de la CNTE colocaron sellos de “clausura” en los accesos.

Otros sectores

Con esto se reactivan también otros sectores como el transporte público, que había reportado una baja de hasta el 50 % en el pasaje. Además, comerciantes de venta de desayunos, aguas frescas, comidas, transporte escolar; y a su vez, el tránsito lento en horas pico.

En otras escuelas se reportó que regresarán a clases entre martes y miércoles, ya que según avisaron a sus respectivas comunidades escolares que debían primero hacer limpieza general de salones, canchas y demás instalaciones.

Las y los estudiantes cursarán las últimas semanas del ciclo escolar que de acuerdo con el calendario emitido por la Secretaría de Educación Pública (Sep) terminará el 15 de julio. Previamente está establecido una sesión de Consejo Técnico Escolar el próximo 26 de junio.