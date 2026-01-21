Reinician operación en centro de residuos sólidos

Tras completar las labores de contención del incendio en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, ayer por la tarde se reanudaron operaciones con el ingreso de tolvas y camiones de volteo siguiendo medidas de seguridad y protocolos actualizados.

Priorizar necesidades

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, atestiguó el reinicio de estas actividades en el Centro de Disposición Final y refrendó su compromiso con los tapachultecos de priorizar las necesidades inmediatas como es la recolección de los desechos sólidos.

Al agradecer la comprensión de la ciudadanía y su respaldo, el alcalde también reconoció el apoyo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y de otras autoridades estatales y federales.

Compromiso

Aseguró que el compromiso del Gobierno Municipal sigue siendo brindar un servicio eficiente y seguro para el manejo de residuos, contribuyendo al bienestar de la comunidad y la protección del medio ambiente.