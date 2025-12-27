Reiniciará Comar sus actividades el 5 de enero

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) mantiene suspendidas sus actividades debido al periodo vacacional, por lo que las personas que acuden a las oficinas a realizar algún trámite, tienen que esperar hasta el próximo año.

A través de un aviso, anunció que las labores serán reanudadas de manera normal a partir del 05 de enero del 2026 en todas sus oficinas.

Asistencia

Durante este periodo no se realizará el registro de asistencia de las personas solicitantes de la condición de refugio, precisó.

En el Centro de Multiservicios de la Comar en Tapachula, a diario acuden decenas de extranjeros a realizar trámites, encontrándose con el aviso que podrán hacerlo pasadas las vacaciones de fin de año.

Los solicitantes de asilo se quejan constantemente de la tardanza en los procesos por parte de la dependencia federal, lo que propicia que tarden meses varados en la ciudad, en espera de que se les resuelva la situación de regularización de estancia.