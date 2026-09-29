Reinstalan a trabajador tras ganar juicio laboral

Después de cinco años de ser despedido de forma injustificada, el trabajador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Gerberto Escobar Mancilla, fue reinstalado después de ganar un juicio laboral. Según su testimonio, el exrector Carlos Faustino Natarén Nandayapa y el abogado general, Enrique Pimentel, se “ensañaron” para correrlo.

Durante un acto en la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Escobar Macías relató el martirio al que se enfrentó durante toda la odisea legal que tuvo su génesis el 2 de agosto de 2021.

Según su testimonio, el exrector Natarén Nandayapa y el abogado general lo citaron y le mostraron una renuncia. “Aquí está tu renuncia y vámonos para fuera”, le dijeron.

El motivo que le dieron fue la falta de documentos. Pero Escobar estaba prevenido y presentó una copia de toda la papelera que entregó en 1999. Sin embargo, la decisión por parte de los directivos estaba tomada; al tiempo comenzaron las amenazas en su contra.

Expuso que “Nandayapa y Pimentel ya hasta actuaban como judiciales”. Durante el conflicto recibió amenazas telefónicas en la madrugada y los criticó fuertemente porque le retiraron el servicio de salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) sin importarles el cáncer que padeció su esposa, la cual falleció. Tampoco les importó, dijo, su condición de Parkinson. “A ellos les valió cacahuate”, dijo.

Viacrucis

El viacrucis legal se extendió por cinco años ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahí obtuvo sentencia definitiva. La contraparte promovió un amparo, pero tres magistrados le dieron la razón.

“Me restituyeron, me reinstalan en este momento aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas”, declaró. El trabajador, con su mano temblorosa por su padecimiento, recordó que existía un decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que impedía despedir a personas con enfermedades crónicas degenerativas.

Cuestionado sobre posibles represalias, respondió que no teme y confió en el doctor Oswaldo Chacón Rojas, a quien describió como una persona sensible y humanista.