Reinstalan Consejo de Desarrollo Rural

Luego de permanecer inoperante durante ocho años, fue constituido e instalado nuevamente el Consejo Distrital de Desarrollo Sustentable de la Región del Soconusco, mediante el cual podrán hacer propuestas y presentar las problemáticas que atraviesan los sectores productivos.

Encargo

La delegada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Chiapas, María de los Ángeles Cruz Hernández, encabezó los trabajos en los que se designó a Eduardo Vázquez Méndez, como presidente del organismo y cómo jefe de la Sader en el Distrito 08 Tapachula, a Luis Fernando Espinosa López, mientras los vocales son representantes de los 16 municipios de esta zona.

Vázquez Méndez explicó que este organismo debe operar por ley, pero “los dos gobiernos anteriores no lo validaron y prácticamente estaba desaparecido, hasta que ahora se reactivó”.

Los representantes de los 16 municipios de la región, desde Mapastepec hasta Suchiate, tendrán que hacer una serie de peticiones que deberán tratarse en las sesiones y en su caso, hacer las gestiones ante las dependencias del gobierno federal y del estado que correspondan.

Puntualizó que “el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ha dado instrucciones precisas para impulsar el desarrollo del sector productivo y este consejo permitirá que haya seguimiento adecuado”.