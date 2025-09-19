Reinstalan y toman protesta a Consejo de Ordenamiento

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó la reinstalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, organismo que tiene como objetivo definir las estrategias de crecimiento urbano y dar rumbo al desarrollo ordenado del municipio.

"Con la actualización de este instrumento estamos sentando las bases para un Villaflores más ordenado, competitivo y habitable; un Villaflores que no solo piensa en el presente, sino que se proyecta al futuro con responsabilidad, sostenibilidad, inclusión y justicia social", destacó la presidenta municipal.

Por su parte, Blenda Harper Maza, representante de la Secretaría de Infraestructura, subrayó que el desarrollo urbano constituye uno de los ejes más importantes de la planeación municipal, ya que a través de él se establecen los lineamientos que orientan el crecimiento de las ciudades. Reconoció además la relevancia del trabajo que Villaflores ha venido realizando en esta materia.

Durante el evento en el que estuvo también el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas del Estado, se presentaron avances del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villaflores, instrumento que atiende, con la participación activa, aspectos como la distribución de los usos de suelo, la dotación de servicios, la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida.