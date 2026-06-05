Reintroducen 17 primates en Palenque

Por su naturaleza y falta de conciencia ambiental, Chiapas sigue teniendo alta demanda en el tráfico de animales silvestres, situación donde el actuar de las autoridades es vital. En este contexto, producto de decomisos se rehabilitaron y liberaron 16 monos araña y un mono saraguato.

Sobre el tema, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que a través del parque nacional Palenque, con la colaboración de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (Umas), se llevó a cabo la reintroducción de estos animales silvestres en la zona de conservación del Área Natural Protegida (ANP) y Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA).

Tras haber superado un proceso de rehabilitación física y adaptación conductual aplicado por los especialistas de la Umas, los primates regresaron a la vida libre en el parque nacional Palenque, sitio que reúne las condiciones ecosistémicas y microclimáticas óptimas para su pleno desarrollo y supervivencia.

Valor ecológico

La reintroducción de estos ejemplares adquiere un valor ecológico prioritario, dado que las especies de vida silvestre liberadas provienen, en su gran mayoría, de decomisos efectuados por las autoridades federales en el combate al tráfico ilegal de fauna.

Para garantizar que la reintroducción sea exitosa, el personal del ANP, la brigada de monitoreo biológico del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest) —integrada por jóvenes del ejido El Naranjo— y el equipo médico de la Umas, implementarán un estricto protocolo de monitoreo continuo.

Este seguimiento permitirá evaluar la evolución, desplazamiento y correcta adaptación de los ejemplares a su hábitat natural durante las próximas semanas.

Riqueza natural y biológica

El parque nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Palenque es un ANP federal, ubicada en el estado de Chiapas; destacada por su invaluable riqueza cultural y biológica que salvaguarda importantes extensiones de selva alta perennifolia que sirven de refugio a especies emblemáticas de la fauna mesoamericana, promoviendo la investigación científica, la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural del país.

Este logro destaca la efectividad de las alianzas entre dependencias gubernamentales, unidades de manejo privado y la participación de las comunidades locales a través de brigadas de vigilancia comunitaria.