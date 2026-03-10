Reitera CNTE: huelga nacional sí se hará

Isael González Vázquez, secretario general de la sección VII de Chiapas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), comentó que están realizando brigadas en distintas regiones del estado y el país, para difundir las demandas del movimiento magisterial que mantienen vigente, por el cual realizarán un paro de tres días la próxima semana.

Cada sección magisterial que está sumada a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), realiza esta difusión en sus estados para que se sumen más docentes, organizaciones sociales, madres y padres de familia. El sábado 7 de marzo realizaron la asamblea estatal para concretar los últimos acuerdos, análisis y tareas rumbo al paro, el 18, 19 y 20 de este mes.

Demandas

Sus demandas centrales son: una mesa de diálogo directa con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que desde hace más de un año no los recibe; la abrogación a la ley del Issste del 2007 y de la reforma educativa que llaman Peña-AMLO, un sistema solidario de pensiones y un aumento salarial.

Recordó que el 5 de marzo, secretarios generales de diferentes secciones magisteriales estuvieron reunidos en Guerrero para dialogar sobre las próximas movilizaciones.

Indicaron que cientos de maestras y maestros recibieron descuentos salariales por participar en las movilizaciones que han realizado en diversos estados del país, lo que dicen no detendrá el próximo paro y menos, la huelga nacional que planean retomar muy probablemente durante el mundial.

Estados

En la CNTE están adheridas secciones magisteriales de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Veracruz, entre otros.