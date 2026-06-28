Reitera MC que irá solo a comicios 2027

El Partido Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas presentó a los nuevos miembros de la Comisión Operativa Estatal, lo que representa el primer acto formal de la también legisladora Andrea Negrón como dirigente estatal.

La nueva coordinadora estatal reconoció a las elecciones intermedias de 2027 como su principal reto como dirigente y el del partido en general, pues “siempre son complicadas, pero habrá trabajo en territorio y cercanía con la ciudadanía como parte de la estrategia”.

Dijo que apenas termine el proceso de entrega–recepción, dará a conocer a quienes estén interesados en participar en el proceso electoral venidero la forma en que podrán hacerlo.

Negrón Sánchez, quien sustituye en el cargo a Manuel Sobrino Durán, dijo que de momento el partido plantea ir solo en el proceso electoral, aunque habrá que esperar la definición nacional.

“Se vienen grandes retos para la militancia y tenemos que responder con acciones, queremos evitar lo que juzgamos de otros partidos en la selección de perfiles”, dijo.

La actual dirigente estatal destaca en la palestra por su corto recorrido en la vida política estatal, la amplia presentación de iniciativas, pero la prácticamente nula aprobación de las mismas, por lo que este reto al frente del partido representa una prueba relevante para conocer resultados.