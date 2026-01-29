Reiteran apoyo al sector pesquero

En Acapetahua, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones y proyectos con el objetivo de fortalecer la productividad y el desarrollo sustentable en los nueve municipios pesqueros de Chiapas. Remarcó que además de duplicar los apoyos económicos y entregar herramientas a las y los pescadores, se impulsa una inversión importante en maquinaria especializada para mejorar de forma integral los sistemas lagunarios.

En otro momento, el mandatario también supervisó la construcción del puente vial Doña María, en la localidad Soconusco, obra que contempla una inversión superior a 30 millones de pesos. Asimismo, acudió a la localidad Consuelo Ulapa, donde inauguró espacios escolares en el Jardín de Niñas y Niños Ricardo Owen, con una inversión de 1.2 millones de pesos.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la reconstrucción del puente Doña María, que colapsó en 2020 a causa de una tormenta tropical, registra un avance del 84 por ciento. Detalló que esta obra responde a una demanda ciudadana y se prevé concluirla antes de la temporada de lluvias, lo que permitirá mejorar la conectividad entre diversas localidades de Escuintla, Acapetahua y Acacoyagua. Además, anunció la rehabilitación de varios caminos para optimizar el tránsito vehicular.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer las acciones realizadas en materia educativa en el municipio de Acapetahua. Destacó la inversión de 1.2 millones de pesos para la construcción de un aula en el Jardín de Niñas y Niños Ricardo Owen, en la localidad Consuelo Ulapa, y adelantó que se proyecta la edificación de dos aulas didácticas equipadas para la Telesecundaria 36, con una inversión de 2.2 millones de pesos.

Asimismo, precisó que se encuentra en proceso la construcción de un laboratorio-taller y obra exterior en la Telesecundaria 691, de la localidad Absalón Castellanos, con una inversión de 2.4 millones de pesos. Añadió que, en breve, iniciará la edificación de un aula didáctica equipada y obra exterior en el preescolar Soconusco, de la comunidad del mismo nombre, con un monto de un millón 100 mil pesos.

El presidente municipal de Acapetahua, César Martínez Antonio, reconoció el respaldo del gobierno de la Nueva ERA para atender demandas históricas del municipio mediante acciones en materia de salud, agua potable, apoyo a los sectores productivos, infraestructura educativa y deporte, lo que ha permitido fortalecer el acceso a servicios básicos, impulsar la actividad económica y mejorar la conectividad entre comunidades.