Reiteran compromiso a trabajar por las mujeres

En el marco de los 16 días de activismo de la campaña Únete, impulsada por la ONU, así como del Día Estatal de las Mujeres, se realizó el conversatorio “Verdad y Justicia para Ellas: Reflexiones para una Función Pública con Perspectiva de Género”, en el que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reiteraron su compromiso de continuar trabajando a favor de las mujeres.

Ante la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, el gobernador subrayó las acciones que se implementan para proteger y garantizar la seguridad de las mujeres, al tiempo de resaltar que hará todo lo que esté a su alcance para que vivan libres de violencia y puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida.

“En este día, en que cumplo un año de gobierno, reitero mi compromiso de trabajar a favor de las mujeres. No vamos a regatear ni un solo recurso público para garantizar que las mujeres vivan sin violencia, pero lo vamos a lograr desde la educación, desde la concientización y desde la aplicación de la justicia”, afirmó luego de reconocer el trabajo de Malú Mícher en beneficio de las mujeres.

Una tarea que corresponde a todas y todos

Además, Ramírez Aguilar reiteró que su gobierno tomará en cuenta las iniciativas de las colectivas de activistas, pues la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una tarea que corresponde a todas y todos.

Por su parte, Jorge Llaven mencionó que este conversatorio refleja la voluntad de la Fiscalía General del Estado de ser humanista, como lo ha encomendado el gobernador Eduardo Ramírez, así como de mantener las puertas abiertas a todas las mujeres. Refirió que en este encuentro se reúnen voces que han luchado, caminado, sufrido y reclamado por los derechos y la igualdad de las mujeres.

“Seguiremos abriendo las puertas de la Fiscalía cuantas veces sea necesario para escuchar, atender y caminar con las mujeres. Estoy convencido que la mejor manera de dar una versión de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de procurar justicia con perspectiva de género es escuchándolas”, apuntó.

La Nueva ERA hace historia

Durante este acto, Llaven Abarca anunció la designación de la primera mujer como fiscal de Justicia Indígena, por lo que el gobernador Eduardo Ramírez atestiguó el nombramiento de Floralma Gómez Santiz en dicho encargo, a quien convocaron a enfrentar este reto con responsabilidad y le reiteraron el respaldo para sacar adelante esta tarea.

A su vez, la senadora Mícher dijo que hablar de perspectiva de género implica ponerse los lentes de la desigualdad y analizar cada decisión, entendiendo que las mujeres ya enfrentan condiciones de desventaja, silencio y violencia. Indicó que cuando la muerte violenta de una mujer se minimiza, se clasifica incorrectamente o se archiva no solo se pierde un caso, sino también la confianza en las instituciones.

Por ello, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez y al fiscal Jorge Llaven por su disposición permanente para aprender y aplicar la perspectiva de género, resaltando que este camino exige voluntad y transformación institucional.

La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, agradeció al gobernador por tener a las mujeres en el centro de todas sus decisiones, y muestra la voluntad política de que exista justicia, paz e igualdad sustantiva en Chiapas. Confió en que este diálogo fortalecerá las actividades para garantizar el respeto de los derechos, la integridad y seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Diálogos

Finalmente, la fiscal contra Feminicidio, Cynthia Velázquez Sánchez, indicó que estos conversatorios coadyuvan a los procesos formativos y a que el funcionariado se especialice en esta materia y lo ponga en práctica en el quehacer institucional.