Reiteran exigencia a CIDH de emitir informe de fondo

A 17 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberara a los paramilitares presuntamente responsables de la masacre de Acteal, la organización Las Abejas concluyó la campaña “Me oy Chapanel, oy jun O´ntonal” (Si Hay Justicia, Hay Paz), en la que exigieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera el informe de fondo del caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y otros.

A través de un comunicado, indicaron que, en un lapso de tres meses, iniciado el 14 de mayo y hasta este 12 de agosto de 2026, le recordaron a la CIDH las estrategias de desgaste del Estado mexicano hacia los sobrevivientes.

“No nos cansamos, no nos echamos para atrás, sino que hoy volvemos a recordar y solicitarle a la CIDH para que emita ya el Informe de Fondo del caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal)”.

Recordaron que desde el 2005 interpusieron el caso junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y en el que, señalan, expusieron y entregaron las pruebas suficientes de los hechos ocurridos en el campamento Civil Por la Paz “Los Naranjos”.

Llamado

Reiteraron que la Masacre de Acteal fue planeado y financiado por el propio Estado mexicano, consecuencia de la estrategia de contrainsurgencia diseñada durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

“Aunque hasta la fecha la CIDH no haya emitido el Informe de Fondo, no vamos a quedar callados, no vamos a conformarnos con nada, porque es nuestro derecho seguir solicitándolo y así lo haremos”, señalaron en su comunicado.