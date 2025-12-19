Reiteran importancia de vacunación contra covid

Las autoridades sanitarias han reiterado la importancia de la vacunación como una de las herramientas más efectivas para reducir hospitalizaciones, complicaciones graves y defunciones asociadas a la covid-19.

Datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre las vacunas contra la covid en plataforma ARNm, así como estudios del grupo Epi-Phare en Francia, destacan que no encontraron un aumento del riesgo de mortalidad en las personas inmunizadas con vacunas de ARNm frente a las no vacunadas.

Por el contrario, observaron una reducción de la mortalidad global y una disminución marcada del riesgo de muerte por el virus grave en la población vacunada.

A unos meses de iniciada la campaña nacional de vacunación contra la covid-19, Moderna reiteró que su vacuna será aplicada de manera exclusiva en el sector público, como parte de las acciones para proteger a la población frente a las variantes actuales en circulación.

Moderna, Inc. informó que su vacuna de plataforma de ARN Mensajero (ARNm), se encuentra entre las dosis que son utilizadas por las autoridades sanitarias del país. Esta versión actualizada está diseñada para atacar la variante LP.8.1, descendiente del Sars-CoV-2, la cual es considerada como la variante dominante en México en la actualidas.

Destacó que el acceso a la vacuna de Moderna es gratuito y es exclusivamente a través de las instituciones del sector público, en unidades de salud habilitadas para la campaña, conforme a los lineamientos oficiales. Exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales institucionales y acudir a vacunarse en el periodo correspondiente.

Moderna, Inc. refrenda que la vacunación continúa siendo un pilar fundamental de la salud pública y una medida clave para proteger a las comunidades.