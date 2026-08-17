Reiteran invitación al CIU Unach 2026

“Todo se encuentra listo para la Convención Internacional de la Unach 2026, que se llevará a cabo entre el 24 y 28 de agosto en distintas sedes del Campus I”, informó Danae Estrada Soto, integrante del comité organizador.

Con el CIU Unach 2026 se busca posicionar a la ahora Benemérita institución universitaria como un referente internacional, expresó la también directora de la Facultad de Humanidades.

Costos accesibles

Además de reiterar la invitación a la población en general para adquirir paquetes de hasta 600 pesos, con los cuales tendrán acceso a una serie de actividades y “suvenires”, reconoció que este evento está relacionado con el dinamismo que el rector Oswaldo Chacón Rojas ha impuesto a la máxima casa de estudios del estado.

“Todo el año tenemos actividades; sin embargo, ahora todos los congresos y convenciones se llevarán a cabo en un mismo lugar en una semana.

Son más de 15 congresos de distintas disciplinas. Hay congresos de Física, Medicina, Educación, Ciencias Administrativas, de todas las disciplinas universitarias. Hay paneles, conversatorios y charlas”, detalló Estrada Soto, quien estuvo en los estudios de TVO de Cuarto Poder para reiterar la invitación.

“Vienen delegaciones de países como España, de Perú, de China y más de 20 conferencistas magistrales”, indicó la integrante del comité organizador, quien destacó que es un evento único que la comunidad universitaria, profesionistas y población interesada no se puede perder.

Invitados de renombre

Personajes como el periodista Alberto Lati; la secretaria de Energía del país, Luz Elena González Escobar; el exrector de la UNAM, José Narro Robles; la senadora Susana Harp; el gobernador Eduardo Ramírez; el titular de Educación, Roger Mandujano, serán algunos de los ponentes y participantes de estas actividades, indicó la funcionaria universitaria, quien ponderó que el turismo que se realiza en Chiapas también es un atractivo para estos eventos.

“Queremos fusionar los eventos académicos de calidad, con la parte cultural, con la parte artística, con la parte turística. Abrir las puertas de la Unach a todo el público”, detalló.