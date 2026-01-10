Reiteran invitación por el Día de Reyes

Este sábado 10 de enero el Centro de Convivencia Infantil será sede de la celebración del Día de Reyes. Este evento convoca a niñas y niños tuxtlecos a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.

A lo largo del día habrán juegos mecánicos gratuitos, espectáculos y rifas, anunció el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, quien reiteró la invitación en coordinación con los locatarios de este conocido lugar de esparcimiento.

La celebración tiene como principal atractivo el acceso gratuito a todos los juegos y atracciones del parque, beneficio ofrecido por los concesionarios del centro mismo que estará disponible desde la apertura hasta la una de la tarde, dependiendo de la afluencia de personas.

Mauricio Gutiérrez Astudillo, secretario de Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento, dijo que el objetivo central es celebrar a las infancias y fortalecer la convivencia familiar.

“Es un llamado a todas las familias tuxtlecas, vamos a tener diversas actividades totalmente gratuitas y todo va a ser con todo cariño”.

Programa de actividades

El funcionario adelantó que dentro del programa de actividades, para la una de la tarde se realizará el tradicional corte de la Rosca de Reyes, a cargo del alcalde Ángel Torres, junto con los visitantes.

Como cierre, a las cinco de la tarde se llevarán a cabo rifas con premios para toda la familia, además de juguetes para los menores, se rifarán electrodomésticos para que los padres también obtengan un obsequio.

Por su parte, Rodrigo Benítez Fausto, locatario del Centro de Convivencia Infantil, externó la invitación a toda la ciudadanía y reiteró que el evento está planeado para ofrecer un ambiente saludable, sano y muy tradicional desde la mañana hasta la noche.

Para participar en las rifas, los asistentes deberán ingresar por los dos accesos que estarán habilitados, ahí personal municipal entregará un boleto por persona que dará derecho a participar en los sorteos de la tarde.