Reiteran llamado a proteger la piel de los rayos UV

La dermatóloga y tricóloga Daniela Bañuelos comentó que en un país con altos niveles de radiación solar durante gran parte del año como el nuestro, la protección de piel, principalmente en niños y niñas, debe ser un tema prioritario de salud.

Indicó que durante la primavera, los niveles de radiación UV aumentan en gran parte del territorio mexicano, sobre todo en zonas de playa y ciudades de gran altitud o gran urbanización; esto, sumado con actividades al aire libre prolongadas, incrementa la exposición acumulada al sol.

Ante ello la especialista explica que la piel de los niños es más delgada y sensible, lo que la hace más susceptible a los efectos de la radiación UV y cada episodio de quemadura solar incrementa el riesgo de daño celular acumulativo.

“Diversos estudios han demostrado que una gran proporción del daño solar acumulado ocurre durante la infancia, lo que puede traducirse en afectaciones visibles y no visibles en la piel a lo largo de la vida”.

La fotoprotección mineral es ideal para niños porque minimiza el riesgo de irritación y ofrece protección inmediata. Es una herramienta fundamental en la prevención del daño solar desde la infancia.

Por ello recomienda reforzar los hábitos de protección solar desde edades tempranas, priorizando el uso de protectores solares seguros, eficaces y diseñados para piel sensible como es la fotoprotección mineral.

Más allá de una medida estética, la fotoprotección en niños debe entenderse como una acción preventiva de salud a largo plazo. Generar hábitos desde edades tempranas no solo protege la piel ahora, sino que reduce de manera significativa el riesgo de enfermedades cutáneas en la vida adulta.