Reiteran llamado a protegerse del frío

Protección Civil (PC) de San Cristóbal de Las Casas hizo un llamado a la población a protegerse del frío y a evitar el uso de anafres dentro de los hogares, ya que el monóxido de carbono puede resultar mortal.

Lo anterior, ante el descenso de la temperatura que se ha registrado en este y otros municipios de la región Altos de Chiapas.

De igual manera, hizo un llamado a cuidar a los adultos mayores y niños, que son el sector más vulnerable en esta temporada invernal.

Recomendaciones

La autoridad exhortó, en especial a las colonias de la zona Norte de la ciudad y comunidades rurales, a seguir las recomendaciones de los cuerpos de emergencia, ya que las bajas temperaturas continuarán en los próximos días.

Llamaron a la población a usar varias piezas de ropa como protección. “No olvidar usar gorro, bufanda y guantes, especialmente en niños y adultos mayores”.

“Al salir de casa o pasar de un lugar cálido a uno frío, se debe cubrir la boca y nariz, para evitar respirar aire helado directamente”, se informó.