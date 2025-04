Reiteran oposición a construcción de autopista

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), el gobierno comunitario de Chilón y diversas comunidades, reiteraron su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque porque “viola nuestro derecho a la libre determinación, al territorio y a vivir en armonía con la naturaleza y a un medio ambiente sano, seguro y sustentable”.

Agregaron que “desde sus orígenes, el proyecto ha sido discriminatorio, racista y excluyente de quienes trabajamos la tierra y habitamos el territorio”. En una conferencia de prensa ofrecida en San Cristóbal de Las Casas, manifestaron que “aunque se ha justificado bajo el argumento de ‘desarrollo’, la carretera no se ha podido construir gracias a la resistencia de las comunidades organizadas que ha surgido ante la falta de información oficial y transparencia sobre el proyecto”.

Las agrupaciones expresaron que en las consultadas realizadas “no se informó previamente a las comunidades, quedando la invitación solo por redes sociales, no llegando a las comunidades en donde no hay señal de teléfono, además de que las casillas fueron colocadas en las cabeceras municipales; fuimos testigos de las anomalías, pues había gente que no era del municipio y pudo votar, decidiendo por un territorio que no es suyo; los verdaderos dueños y directamente afectados no fueron tomados en cuenta”.

Una vez más, añadieron, “el mal gobierno hace una discriminación directa hacia los pueblos indígenas que habitamos la región; el racismo y el desprecio a los indígenas se sigue repitiendo a pesar de la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce nuestro derecho a la consulta”.