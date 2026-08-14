Reiteran: sismos no se pueden predecir

Decir que va a temblar en los próximos días en Chiapas o en México no es predecir un sismo, para realmente hablar de una predicción se debe tener el día, epicentro, el tipo y hora exactos, porque en el estado como en el país, la actividad sísmica es bastante alta.

La investigadora, Avith Mendonza Ponce, profesora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencia y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que hasta ahora no existe técnica científica ni tecnología aprobada en ningún país del mundo para predecir un sismo.

Herramientas

En México hace falta mucha instrumentación de monitoreo y más en el sureste, por ejemplo, para poder registrar sismos de magnitud menores a 2 o -0, lo que brindaría mayores datos sobre la sismicidad; pero incluso países como Japón que cuentan con una gran tecnología de punta en la materia, no han hablado de poder predecir un sismo.

Desde la parte científica, toca buscar el acercamiento con las instituciones correspondientes y convencerlas de que es necesario tener más infraestructura para tener un conocimiento integral de la dinámica del estado, porque hay cinco fuentes sismogénicas que deberían estar muy vigiladas, ya que provocan sismos casi a diario, solo que muchos son imperceptibles.

Anillo de fuego

La población debe saber que México está muy cerca del llamado anillo de fuego del Pacífico (o cinturón de fuego), que es una franja de 40 mil kilómetros en forma de herradura que rodea el océano Pacífico. Concentra el 75 % de los volcanes activos del mundo y el 90 % de todos los terremotos debido al choque y fricción de las placas tectónicas.