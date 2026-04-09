Reivindican a la Escuela de San Cristóbal

En el marco de la iniciativa de pláticas y encuentros promovidos por JobeLab, integrado por sociedad civil, se llevó a cabo el conversatorio “La escuela de San Cristóbal”, en donde el filósofo Pablo Romo señaló que, desde décadas, la ciudad ha sido centro de un grupo de pensadores diversos con impacto a nivel mundial.

Durante su intervención, Romo indicó que la producción intelectual que se ha dado en San Cristóbal está al nivel de otras escuelas como las de Salamanca o Frankfurt, mismas que no son instituciones educativas como tal, sino “comunidades intelectuales, relativamente coherentes que comparten un conjunto de principio teóricos y problemas centrales”.

Conceptos

Pablo Romo relató que durante los últimos 25 años ha intentado sugerir el concepto y agruparlo a través de proyectos editoriales o encuentros que no han rendido los frutos esperados, sin embargo, hasta la fecha hay espacios de estudios en la periferia, “y a ese conjunto de personas críticas y en contra corriente, lo denominó como parte de la Escuela de San Cristóbal”.

Entre los problemas centrales que esta escuela trata, se encuentra el de la exclusión, señaló el ponente, quien enfatizó que desde este territorio se han generado conceptos teóricos como el Lekil Kuxlejal, o la idea de “mandar obedeciendo”, además de la “digna rabia”, popularizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).