Reivindican rol que juegan contadores

En el marco del Día del Contador Público, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, Martha Lilia de la Cruz Chamé, reivindicó el rol fundamental de estos profesionistas como garantes de la confianza, la ética y la solidez financiera del país.

“Hoy no solo celebramos una profesión; celebramos a quienes tienen en sus manos una de las mayores responsabilidades de nuestra sociedad: generar confianza”, expresó la líder del gremio.

De la Cruz Chamé subrayó que la labor contable va más allá del manejo de números: implica interpretar la realidad económica, salvaguardar el patrimonio de familias y empresas, y actuar con integridad en contextos complejos. “Ser contador es actuar con verdad cuando otros improvisan”, afirmó.

Rol estratégico

La profesión, destacó, ha evolucionado hacia un rol estratégico dentro de las organizaciones, donde ya no basta con el cumplimiento fiscal, sino que se requieren especialistas capaces de anticipar riesgos, construir estrategias y brindar seguridad financiera.

La celebración del Día del Contador Público en México se remonta al 25 de mayo de 1907, fecha en que Fernando Diez Barroso sustentó su examen profesional en la entonces Escuela Superior de Comercio y Administración, convirtiéndose en el primer contador titulado del país.

Décadas después, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos institucionalizó la efeméride.

Nuevas generaciones

La presidenta del Colegio también dedicó un mensaje a las nuevas generaciones de estudiantes, a quienes consideró depositarias del orgullo y la responsabilidad de una profesión indispensable para el desarrollo económico y social de Chiapas y México.

“Sigamos demostrando que detrás de cada cifra correcta… hay un contador comprometido con la verdad. Nuestra profesión no solo construye empresas fuertes, construye futuro”, concluyó.