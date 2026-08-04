Relación bilateral SNTE-gobierno fue firmada

El secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas, Isael González Vázquez, comentó que la bilateralidad sindicato-autoridad educativa ya fue ratificada y establecida en papel, por lo que las cadenas de cambio se realizan con la participación de ambas partes, con la garantía de respetar los derechos de cada uno de los y las participantes.

Recordó que en una reunión con el expresidente López Obrador, se realizó la firma de una minuta para establecer entre otras cosas la bilateralidad, pero no se avanzó porque el anterior gobierno del estado no lo permitió; con el actual gobierno federal se retomó el tema y ratificó la minuta el 11 de mayo.

Trabajo

Aunque el tema ya estaba encaminado porque había un acuerdo verbal, hacia falta la firma de la minuta por escrito para que tuviera más sustento, por lo cual continuaron trabajando en mesas tripartitas, SNTE-gobierno federal-gobierno estatal, la última fue el viernes 19 de junio, concretando la firma.

Enfatizó que no se deja afuera a nadie de ningún beneficio, se respetan los derechos de todas y todos los docentes mientras se cumpla con los estatutos.

En los ascensos, permutas, asignación de horas, el proceso bilateral es el que se hacia antes de la reforma educativa en 2013, no es algo nuevo.

Asambleas

En todos los niveles se realizan asambleas para elaborar la convocatoria correspondiente para la cadena de cambios y después se plantea con la autoridad educativa, con la observación de las representaciones sindicales de cada zona escolar. El sindicato ya no es solo observador.

Además, para el escalafón participan todas y todos los interesados, coordinado por una subcomisión mixta sindicato-autoridad, que resuelve en el momento cualquier inconformidad o irregularidad, aunque se tarde varias horas.