Relación de SCLC con el agua es complicada

En el marco de las próximas celebraciones de los 500 años de San Cristóbal de Las Casas, el Consejo municipal de la crónica ha organizado distintas conferencias realizadas los miércoles de cada mes. La primera de este 2026, impartida por el doctor Armando Méndez, trató sobre los usos y administración que se le ha dado al agua en la ciudad.

Regulación

El ponente señaló que, al pensar en 500 años de historia se piensa sobre todo en anécdotas, personajes y edificios; sin embargo, invitó a observar el suelo y los ríos. Chiapas, dijo, tiene una materia pendiente sobre la historia del agua, esto no por falta de interés sino por falta de decretos o leyes especiales que hablen de la regulación de este vital líquido desde el siglo XIX hasta el XX.

“Pero donde el documento oficial calla, la crónica habla” sostuvo Armando Méndez, quien ha revisado los textos de Prudencio Moscoso. Su investigación ha demostrado que el trazo de San Cristóbal tiene como eje fundamental sus ríos. Calificó como un romance complicado la relación que tiene la ciudad con este recurso.

Inundaciones

Ya desde 1651 se registran inundaciones regulares, tanto por el poco drenaje natural del valle, como por desechos que tiraba la gente y terminaban por cerrar los ductos. Algo que, dijo el historiador, recuerda a los hechos vividos durante septiembre del año pasado.

Recordó que fue en 1737 cuando se instaló la primera fuente pública en la ciudad, y significó un punto de encuentro. En ese entonces, los habitantes más afortunados tenían pozos en sus casas.

Señaló que tras la inundación de 1973 se desarrolló el proyecto del túnel para sacar el excedente de agua, sin embargo, actualmente esta infraestructura ya requiere mantenimiento.

Gobierno

Antes de iniciar el evento, el Consejo municipal de la crónica informó que, además del apoyo que han tenido tanto del anterior como del presente gobierno municipal, también se reunieron con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el lunes 26 de enero.

En la reunión, indicaron que el gobernador se acompañó de varias secretarías, como de Turismo, Ecología, Cultura y Economía, mostrando total disponibilidad para apoyar “en todo” la celebración por los 500 años de San Cristóbal.