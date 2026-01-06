Relacionado VPH con cáncer cervicouterino

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) está estrechamente relacionada con el cáncer cervicouterino en el 99 % de los casos, pero existen otros cánceres que se asocian a la infección por el virus, como el de ano en un 90 %, de vagina y vulva en un 70 % y el orofaríngeo entre un 60 y 70 %.

Riesgo

De acuerdo con los especialistas, de todos los cánceres relacionados, más del 40 % de los casos ocurren en hombres. El virus es la infección más común en personas con una vida sexual activa, cualquiera de identidad de género u orientación sexual indistinta podría contraer algún tipo de VPH en algún momento de su vida.

El virus del papiloma es uno de los detonantes de enfermedades de alto impacto que intervienen en el desarrollo de las personas. El acceso equitativo a estrategias de salud es vital para eliminar y controlar enfermedades que representan un problema de salud pública para los países, incluido México.

Refieren que algunas de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas, aunque una infección persistente puede generar complicaciones en la salud como verrugas genitales, incluyendo en boca y garganta.

Prevención

De acuerdo con la Centro de Prevención y Control de Enfermedades, la vacunación contra el VPH puede ayudar a prevenir algunos de los cánceres asociados a la infección por el virus y las verrugas genitales.

Es importante recordar que la vacunación es una medida preventiva, por lo que la edad ideal de prevención es antes de iniciar su vida sexual.

En noviembre pasado, el gobierno federal informó que como parte de la campaña de vacunación contra el VPH 2025 para infancias, se habían aplicado 90 mil 648 vacunas, lo que representa el 42 % de la meta.

De 2024 a esa fecha se habían aplicado dos millones 229 mil 617 dosis a niños y niñas de quinto grado de primaria y de 11 años, no escolarizados.