Relanzan la cafeticultura desde las comunidades

Luego de la puesta en marcha del programa “Café con humanismo. Aroma y sabor de la Nueva ERA”, que encabezó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, aseguró que con el impulso al desarrollo productivo de la entidad, el café vuelve a colocarse como un eje estratégico para el bienestar social, el crecimiento económico y el reconocimiento del conocimiento comunitario, beneficiando de manera directa a más de 25 mil 800 productores y sus familias, en distintas regiones del estado.

Desde el vivero de café Poquil, en el municipio de Chilón, Utrilla Robles destacó que la cafeticultura chiapaneca no solo representa una de las principales actividades del sector agropecuario, sino también un motor clave de la economía estatal y nacional, al involucrar a más de 180 mil productores, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, que aportan conocimiento ancestral, identidad cultural y prácticas sustentables a la cadena productiva del café.

Investigación

Explicó que el programa contempla una coordinación permanente con instituciones educativas y de investigación como la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad Politécnica de Chiapas, la red de planteles del Tecnológico Nacional de México (TecNM), así como con especialistas y productores de las propias comunidades cafetaleras, para mejorar la productividad, la calidad del grano y el acceso a nuevos mercados.

Para el ejercicio 2026, el programa Café con Humanismo entregará más de 6.2 millones de plantas de café de variedades mejoradas, paquetes de insumos y herramientas, despulpadoras, capacitación técnica, servicios de catación y torrefacción, así como apoyos para la promoción del café chiapaneco en foros nacionales e internacionales.

Utrilla Robles señaló que estas acciones impactan directamente en la economía regional, al fortalecer la cadena de valor del café, generar empleos, mejorar los ingresos de las familias productoras y posicionar a Chiapas como uno de los principales referentes del café de calidad en México y el mundo.