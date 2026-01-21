Relanzarán programa de Microcuencas en Chiapas

Una reunión de alto nivel para alinear el relanzamiento del Programa de Microcuencas en Chiapas se efectuó en la Secretaría del Campo, donde se revisó el diagnóstico de unas 700 a 800 microcuencas, y se confirmó que cerca de cien presentan deterioro grave en su estructura ambiental y productiva.

Participaron los titulares de las Secretarías del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, y de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, junto con Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del Gobierno, además de Jorge Constantino Kanter, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Walter López Báez del Inifap, técnicos, biólogos y funcionarios de diversas dependencias.

En este sentido, coincidieron en que el gobernador ha definido a las microcuencas como prioridad estratégica para revertir la degradación, mejorar la infiltración de agua y fortalecer la relación entre conservación y actividades productivas en el territorio.

Relanzamiento oficial

El programa será relanzado oficialmente el 23 de febrero con una visión integral que articula esfuerzos de dependencias estatales, federales y municipales para acelerar resultados y elevar la eficacia de las intervenciones.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) presentó el estudio de caracterización y jerarquización de microcuencas, una herramienta técnica que orientará decisiones en materia hídrica, forestal, agrícola y de gestión territorial con énfasis en la sustentabilidad. La propuesta incorpora criterios que permiten la coexistencia de ganadería, silvicultura y agricultura con manejo responsable del suelo y la vegetación, favoreciendo la recuperación ecológica y el desarrollo productivo.

Los asistentes plantearon la creación de un gabinete ambiental y de productividad con reuniones calendarizadas para ordenar acciones, supervisar avances y transparentar la ejecución de recursos y programas.

Se destacó que la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar busca establecer una política ambiental con resultados medibles y un modelo de coordinación institucional semejante al gabinete de seguridad para asegurar seguimiento.