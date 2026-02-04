Relevante, el reconocimiento del pueblo Akateko

La directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), María de la Flor Gómez Cruz, afirmó que el reconocimiento oficial del pueblo akateko por parte del Congreso del Estado “es algo relevante no solo para Chiapas, sino para los pueblos que siempre han luchado y considerado que el movimiento que traen alcanza buenos resultados”.

Con este reconocimiento, agregó que los akatekos “alcanzan a ser vistos como lo que son: Un pueblo con toda su dignidad y una memoria colectiva e histórica que viene de una violencia fuerte, pues tienen una historia bastante interesante, pero al habitar en el territorio mexicano ya estaban en su pleno derecho de ser reconocidos como tal”, pero la decisión del Congreso “es muy buena no solo porque reconoce y mira a este pueblo en su dignidad, sino en su dimensión jurídica, como sujetos de derecho público”.

El Congreso local reconoció de manera oficial al pueblo akateko, que cuenta con más de dos mil 751 hablantes, por lo que en Chiapas se reconocen ahora 13 lenguas indígenas en la Constitución.

En entrevista sostuvo que “ha sido una lucha importante de ese pueblo y el hecho de que la legislatura la haya tomado es uno de los aciertos más importantes porque no podemos hablar de inclusión y diversidad si nos hace falta uno”.

Historia

Expresó que la historia del pueblo akateko parte del movimiento armado de Guatemala en los años de 1980, hace más de 40 años; “llevan ya cuatro generaciones en México. Se asentaron principalmente en La Trinitaria y en algunas comunidades de Frontera Comalapa y Chicomuselo. Llegaron a México por el tema de la guerra en su país, así que muchos hijos y nietos ya nacieron aquí y Ellos están reproduciendo la vida en esos espacios, con su música, danza, comparten un territorio y tienen un modo de vida que les da identidad a partir de su memoria colectiva y las prácticas que tienen”, puntualizó la directora del Celali.

Gómez Cruz, originaria del municipio de Las Margaritas, hablante de la lengua tojolabal, reiteró que la decisión del Congreso les abre otras posibilidades de reconocimiento, ya que muchas personas, sobre todo mayores, no cuentan con acta de nacimiento o carta de naturalización por la historia que guardan.