Relevarán directiva del Consejo de Notarios

El Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas tendrá un relevo en su directiva, el cambio se realizó mediante una planilla única presentada en la cual resultó inminente electo el notario Ovidio Cortazar, tras un destacado periodo de Rosario Chacón.

El grupo directivo del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas del periodo 2024-2026 fue dirigido por Rosario Chacón Sánchez, mientras que para este 9 de febrero se debería realizar la renovación del cargo.

La dirigente saliente destacó que la profesionalización es una tema prioritario para el sector, como lo es también el reconocimiento del papel fundamental del notario en la vida pública de Chiapas; así como los retos emanados de diferentes reformas que tocan al régimen notarial.

Reto

La directiva entrante tendrá el reto de afrontar diversas acciones de continuidad y otras de nuevo impulso, como el caso de la propuesta del consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto, de construir en unidad una Ley del Notario para Chiapas.

La nueva directiva será encabezada por el destacado notario Ovidio Cortazar, connotado personaje con amplia trayectoria en el servicio gubernamental y privado, que presentará un proyecto de unidad y transparencia, priorizando la cercanía entre notarios y la sociedad.