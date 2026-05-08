Relevo en Dirección del Tecnológico de Tuxtla

La maestra Marisa Guadalupe Flores Aguilar fue nombrada como directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en acto protocolario, encabezado por María Soledad Peralta González, directora del Instituto Tecnológico de Tapachula, en representación del director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López.

Legalmente asumió el cargo a partir del 1.º de mayo de 2026. Este nombramiento se otorga con fundamento en los artículos correspondientes del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como en los lineamientos que rigen la designación de directivos del Tecnológico Nacional de México.

Peralta González comentó que “el regreso de la maestra representa un hecho significativo para la comunidad tecnológica, ya que con su experiencia y formación, contribuirá al fortalecimiento de los proyectos académicos, de investigación y de desarrollo tecnológico que distinguen a la institución”.

Expresó que asume esta responsabilidad con honor, destacando que se convierte en la primera mujer en ocupar la dirección del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, lo que representa un paso importante en la historia de la institución y en el impulso al liderazgo femenino en la educación superior tecnológica.

Reconoció la labor de José Manuel Rosado Pérez, quien a partir de la fecha concluye su gestión al frente del instituto, tras desempeñarse como director desde junio de 2019.

Durante su administración, impulsó acciones orientadas a la calidad educativa y al fortalecimiento de la comunidad tecnológica, dejando una base sólida para el desarrollo institucional.

“Con este relevo, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la formación integral de profesionales al servicio de la sociedad”.