Relevo generacional y reformas, cambios positivos

Con pocas horas al frente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Marcela Castillo Atristain se convierte en la presidenta más joven en la historia del Legislativo chiapaneco. En entrevista con Cuarto Poder, la legisladora habló sobre los retos inmediatos, el relevo generacional y las reformas que marcarán un antes y un después en la política estatal.

Castillo Atristain, quien asumió el cargo este lunes, destacó la confianza depositada por sus compañeros y compañeras diputados tras casi dos años de trabajo conjunto en la Sexagésima Novena Legislatura.

“Para mí es un anhelo del corazón que se cumple, sobre todo por la gran responsabilidad que conlleva y por la oportunidad de servir al Estado de Chiapas”, expresó.

Relevo generacional y liderazgo femenino

La diputada subrayó la importancia del relevo generacional en el Congreso local, al tiempo que reconoció el papel fundamental de las mujeres en los espacios de poder.

“El hecho de ser la mujer más joven confirmada del Congreso me da una doble responsabilidad: poner muy en alto a las mujeres y a las juventudes, demostrando que podemos incidir y generar cambios”, afirmó.

Castillo consideró que la combinación de juventud y experiencia, junto con un equipo legislativo sólido, ha permitido impulsar iniciativas progresistas en materia de derechos humanos, seguridad y protección a sectores vulnerables.

“Estamos en un momento trascendental, no solo porque tenemos una presidenta que nos representa bien a nivel nacional, sino porque este relevo habla de los cambios que deben existir”, agregó.

Iniciativa de gran relevancia

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la iniciativa promovida por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que busca transformar la política chiapaneca mediante medidas efectivas para garantizar la participación de las mujeres libres de violencia.

La diputada explicó que esta reforma incluye sanciones severas, como la anulación de elecciones si se demuestra violencia política en razón de género, así como la inhabilitación de los responsables para contender en el mismo proceso.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hemos estado en una narrativa sobre la importancia de las mujeres en la vida pública, pero nada de manera efectiva. Esta iniciativa busca que las mujeres no solo estén de manera simulada, sino que realmente ejerzan el poder”, señaló Castillo, quien presentó la propuesta ante el Congreso.

Agenda legislativa

La presidenta de la Mesa Directiva enumeró otras iniciativas que ha impulsado en beneficio de la población, enfocadas sobre todo en los derechos de las mujeres y el desarrollo urbano.

Entre ellas destacó:

Paradas seguras: para mejorar el transporte público, considerando que las mujeres son las principales usuarias.

Reforma a la Ley de Planeación: para que los planes municipales y presupuestos incluyan un porcentaje con perspectiva de género.

Presupuesto participativo: para que la ciudadanía decida el destino de una parte del presupuesto público.

Declaratoria del río Sabinal como Área Natural Protegida: una iniciativa que busca preservar este ícono de la identidad tuxtleca.

“Cuando llegamos a los espacios de poder, tenemos el deber de hacer lo necesario para que otras mujeres tengan el piso parejo. Si a nosotras nos tocó terracería, que a ellas les toque pavimentado”, reflexionó la legisladora.

Retos y oportunidades

Castillo Atristain reconoció que su periodo al frente de la Mesa Directiva será breve —aproximadamente un mes y seis días—, pero aseguró que será tiempo suficiente para sacar adelante reformas trascendentales. “Justo en este mes pasan las reformas más importantes, como la que anunció el gobernador. Es una oportunidad enorme para demostrar capacidad de diálogo, acuerdo y resultados”, afirmó.

La diputada no descartó la posibilidad de participar en futuros procesos electorales, relacionados con la capital chiapaneca, aunque enfatizó que su prioridad actual es demostrar con hechos su trabajo legislativo. “La ciudadanía merece conocernos y decidir si tenemos la oportunidad de participar”, puntualizó.

Diálogo y construcción ciudadana

Para cerrar la entrevista, Castillo Atristain envió un mensaje a la ciudadanía: “Este mes, el Congreso tiene la oportunidad de dejar en alto los trabajos legislativos. Vienen reformas que van a marcar agenda estatal, nacional y hasta en Latinoamérica. Se necesitará acuerdo político y diálogo. Yo pondré todo mi esfuerzo para demostrar que el Congreso tiene las puertas abiertas”.