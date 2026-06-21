Relevos en el Gabinete; nuevo titular en Salud

Tras año y medio al frente de la Secretaría de Salud (SSA), Omar Gómez Cruz fue relevado en el encargo por Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien despachaba como titular del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

Celeste Ochoa López fue nombrada como nueva directora general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas.

El relevo fue anunciado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien les exhortó a “conducirse con vocación de servicio y profundo sentido humano para garantizar atención digna y de calidad a todas y todos los chiapanecos”.

La secretaría de Salud (SSA) en Chiapas es una dependencia neurálgica para el Estado chiapaneco, por su incidencia en el bienestar social, como por su presupuesto, el cual oscila entre los 10 mil millones de pesos (mdp) anuales.

Luis Ignacio Avendaño Bermúdez fue presidente municipal de Comitán de Domínguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la legislatura local del Congreso del Estado y recientemente director del Isstech.

Celeste Ochoa López es activista en la zona Costa de Chiapas, joven con experiencia en el proceso desde el PVEM.

Omar Gómez Cruz asumirá la Coordinación de Proyectos Hospitalarios del Centro de Cancerología y Pueblos Olvidados, un proyecto encargado de la construcción, rehabilitación y equipamiento de unidades médicas en comunidades marginadas.