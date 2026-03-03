Relevos en el INE; asume encargada de despacho

Flor Denisse Pérez Chávez asumió nuevas funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar como encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local en Chiapas, después de que dejó el cargo Claudia Rodríguez Sánchez.

Fue este lunes que en un acto protocolario asumió sus nuevas responsabilidades, en tanto se emite una nueva convocatoria para nombrar a la titular.

Pérez Chávez comentó que las plazas son del servicio profesional nacional, y el personal está sujeto a cambios o movimientos que demanden las autoridades superiores.

En el caso de la vacante de Chiapas, es por una necesidad en el servicio, es decir, una vez que salga la convocatoria y se cumplan los requisitos, llegará la nueva titular, en tanto Pérez Chávez asume las responsabilidades de la Junta Local.

Después de que se haga público el documento, el siguiente paso es el registro de los aspirantes, además de la entrega de papeles y hasta los exámenes de conocimientos generales y específicos.

Seguimiento

Pérez Chávez enfatizó que mientras eso ocurre, ella tiene que dar seguimiento a todas las actividades en materia de capacitación, organización electoral, recursos financieros, técnicos, humanos y materiales.

El diseño institucional de la democracia mexicana es permanente y se deben ejecutar planes de trabajo, en este 2026 habrá preparación del presupuesto para el siguiente año que es electoral.

El recurso, explicó, está relacionado con la ubicación de las casillas, integración de los consejos distritales, capacitaciones ciudadanas, traslados de paquetes electorales, entre otros.

El INE informó en un comunicado, que la finalidad es “fortalecer la conducción de los órganos desconcentrados, asegurar continuidad operativa y garantizar que el Instituto cuente, en cada entidad, con las capacidades directivas necesarias para responder con oportunidad y solvencia a sus responsabilidades”.