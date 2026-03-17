Religión, excusa para expulsar por razones políticas

Durante las últimas semanas se han registrado distintos conflictos por razones religiosas en los Altos de Chiapas, sobre todo en Zinacantán y Chanal. Al respecto, Esdras Alonso, apoderado legal de la Iglesia Alas de Águila, considera que la religión se ha usado como excusa para conflictos que de fondo tienen razones políticas como sucedió durante la década de los 80.

Contexto histórico

Esdras Alonso señala que en San Cristóbal se han formado alrededor de 60 colonias por desplazados por conflictos religiosos, la primera de ellas “Nueva Esperanza”, ubicada en el norte de la ciudad y que se conformó por expulsados de San Juan Chamula.

Al preguntarle por la razón de esta intolerancia religiosa, Esdras Alonso indica que el problema de fondo durante la década de los 80 tenía que ver con el partido oficial que en ese momento era el PRI, el cual, a cambio de votos, les ofrecía impunidad a los “tradicionales”.

Los “tradicionales”, quienes adoptaron la iglesia ortodoxa griega, expulsaron en 1985 a la diócesis de San Cristóbal y otras religiones. “El pretexto es que se cambiaron de religión, pero era porque no les compraban pox, velas y los insumos, además de que no respetaban los cargos tradicionales y era una forma de tenerlos bajo control”, señala Esdras.

Llamado a CEDH

Sobre el papel que deben jugar las autoridades en los conflictos religiosos, Esdras Alonso considera que el Congreso del Estado ha dado un paso favorable al decretar la creación de comisiones municipales referentes a la religión.

Dijo que, pese a que existe una ley federal, es importante crear mecanismos estatales, sobre todo en Chiapas, el estado menos católico de México y en donde confluyen el islamismo, el budismo y el anglicanismo.

Aunque acepta que hay una mayor tolerancia y apertura incluso en pueblos como San Juan Chamula, Esdras hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde, señala, tienen dentro sus carpetas recomendaciones sobre desplazados. El religioso señaló que en San Cristóbal aún hay desplazados desde hace 9 años en espera de reubicación o retorno.