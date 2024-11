Religiosos se pronuncian contra el aborto

Integrantes de diferentes organismos religiosos se manifestaron ayer dentro de las instalaciones de Congreso del Estado para externar su rechazo a la despenalización del aborto en la entidad, pues consideran que al aprobar dicha ley, los legisladores permiten que se atente contra la vida.

Eugenia Enciso, integrante de “Salvemos las dos vidas”, señaló que solo el uno por ciento aborta por motivos de violación, por lo que la ley recién aprobada es injusta.

“Tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente del Congreso y se le expuso que el uno por ciento que solicitan el aborto es por violación, así que es muy triste que el mayor porcentaje de las personas que son abortadas tengan ese destino por una ley tan injusta”.

Al preguntarle si como organización buscarían impugnar dicha aprobación, Enciso argumentó que no es posible impugnar el derecho a la vida, pues “no hay leyes de muerte sino de vida, el único y principal derecho es el de vivir, para exigir un derecho tienes que existir”.

El aborto no resolverá la violencia

Agregó que el aborto no resolverá los problemas de violencias que enfrentan las mujeres, ni va a encarcelar a violadores.

“Sabemos la necesidad que hay por el tema de la violencia, la denigración que vive la mujer, pero no es con el aborto que se les va a dignificar, no es con el aborto con el que se va a resolver los problemas, no es con el aborto con los que se va a encarcelar a los violadores”, resaltó Eugenia Enciso.

Asimismo, Pauliana Calderon, miembro del Comité Legislativo de la organización religiosa, comentó que presentaron una iniciativa al Congreso, la cual aseguró que los legisladores de Chiapas no leyeron, por lo que consideran que como sector de la sociedad no son escuchados.

Señala que la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de armonizar la ley relativo a los derechos de las mujeres y personas gestantes, no era para obligar a aprobarla con tanta prisa, sin diálogo con todos los sectores.