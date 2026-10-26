Reloj floral, el cempasúchil y la escasez

Llegó al Reloj Floral, emblema de la capital del estado, el ambiente alusivo a las fiestas por el Día de Muertos. Sus caras laterales en las vertientes llanas fueron decoradas con la tradicional flor de cempasúchil, que aunque escasas por la falta de lluvias en Chiapas lucen esplendorosas a la vista de los peatones y automovilistas.

Es de mencionar que floricultores han manifestado que derivado del clima, se percibe una escasez, por lo que es más caro y difícil de conseguir.

Comparaciones

En Berriozábal, actualmente la planta se consigue en 20 pesos y el año pasado estaba en 15.

En ese municipio hay varias camionetas del Ayuntamiento de Tuxtla y del Gobierno del Estado realizando “compras de pánico”.

En cualquier caso, el Reloj Floral ya está totalmente decorado, teniendo además de las flores, un tocado de luces con una máscara de calavera en la parte alta. Recordando que hace algún tiempo fue sometido a votación para saber si se remodelaba.