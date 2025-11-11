Relojes para prevenir la violencia ligados al C5

La titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género en Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando, informó que los relojes inteligentes para prevenir la violencia, y que forman parte del programa “Mujer Segura”, estarán conectados al C5, a fin de brindar atención oportuna en caso de emergencia.

En la primera fase dotarán de 20 mil piezas a las mujeres de 16 a 25 años de edad; se llegará a las universidades y preparatorias para hacer las entregas de los dispositivos.

El reloj estará enrolado con el celular para que, después de apretar un botón cinco veces, se mande la señal y la patrulla más cercana se aproxime.

Ahora con el uso de la tecnología no solo se busca una respuesta inmediata de las autoridades, también se pretende evitar una situación de riesgo para el sector femenino.

Prevención

El dispositivo será un enlace con las autoridades en materia de seguridad, debido a que se contará con datos generales de las mujeres que lo porten para que, en caso de emergencia, las instancias cuenten con esa información primordial.

El programa “Mujer Segura”, como parte de una política pública estatal busca que haya protección hacia las mujeres con el tema de las violencias pero, además, responder de forma oportuna cuando se encuentren en una situación vulnerable.

¿Cómo funciona?

Para activar la emergencia el botón debe tocarse en 5 ocasiones (no se dejó de uno solo toque para evitar confusiones con el uso de las otras aplicaciones que trae) y se enviarán las notificaciones a los cinco contactos que queden registrados.

“La plataforma se extiende a través de la instalación de dos aplicaciones para el celular, hay aplicaciones para las beneficiarias y para sus familiares y amigos. La interacción de estas APPs que son parte de la plataforma actualiza la información en tiempo real tanto de los incidentes como del estatus de la beneficiaria”, explicó la Secretaría en una información adicional compartida a este medio.

Alcance

La idea de esta estrategia es que puedan entregar hasta 150 mil dispositivos; el proyecto llegará a los siete municipios que tienen Alerta de Género.

Finalmente, el reloj contará con un alertamiento temprano y cuando soliciten ayuda se mandará una señal a la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y corporaciones policiacas para brindar atención a las mujeres que lo requieran.