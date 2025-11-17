Remesas enviadas al estado suman mil 103.12 mdd

Chiapas se mantuvo como una de las entidades con mayor captación de remesas a nivel nacional al cerrar el tercer trimestre de 2025 con un ingreso de mil 103.12 millones de dólares (mdd), lo que equivale al 6.84 % del total recibido en el país.

De acuerdo al análisis del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (Ceieg) de Chiapas, el millonario monto permitió a la entidad colocarse en la cuarta posición nacional, solo por debajo de estados con tradición migratoria histórica como Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Distribución

Dentro del estado, la distribución de estos recursos muestra una marcada concentración en unos cuantos municipios y es San Cristóbal de Las Casas que tiene la batuta de la lista con 248.43 millones de dólares (mdd), seguido por Comitán de Domínguez con 143.69 mdd y Tuxtla Gutiérrez con 61.71 mdd.

Tan solo la gélida ciudad recibe casi una cuarta parte (22.52 %) del total de remesas. Juntos, los tres municipios acumulan más del 40 % del dinero que llegó a Chiapas.

Indicadores

En cuanto a la recepción por habitante, Chiapas registró un monto per cápita de 186.24 dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que lo ubicó en la séptima posición a nivel nacional. Este indicador refleja el promedio de dólares que recibiría cada persona en el estado si las remesas se distribuyeran de forma equitativa entre toda la población.

Cabe destacar que, en los últimos cinco años, el valor de las remesas en Chiapas se ha triplicado, pasando de 328.72 mdd en el tercer trimestre de 2020 a más de mil 103 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 774.40 millones de dólares.

A nivel nacional, el flujo de remesas familiares en el tercer trimestre de 2025 alcanzó los 16 mil 122.3 millones de dólares (mdd), según cifras reportadas por el Banco de México.